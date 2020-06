La JS Kabylie participe à la décision concernant une reprise ou non du championnat.

A cause du Coronavirus, la Ligue 1 a été suspendue depuis plusieurs mois. Les réflexions sont en cours pour reprendre les activités sportives. Ce qui ne requiert pas l’assentiment de certains acteurs dont les clubs.

Via son compte Twitter, le club de la Kabylie a fait une proposition à la Fédération (FAF) et la LFP. Selon les Jaunes et Verts, la décision souhaitable est d’annuler la saison sportive 2019-2020 si la Ligue 1 ne devrait plus reprendre.

« En cas de non reprise du championnat, La JSK est pour une saison blanche sans désignation de champion, et sans relégations. Concernant les participants aux compétitions de la CAF, la JSK propose de prendre en considération le classement à̀ la 22ème journée après application de toutes les décisions au niveau de la ligue », peut-on lire.

La JS Kabylie dévoile sa position concernant le sujet qui fait l’actualité en Algérie.

Africa Top Sports

