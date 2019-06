Algérie- Riyad Mahrez- « Pour moi les meilleurs joueurs d’Afrique sont Salah et Mane«»

Vainqueur du Ballon d’Or Africain en 2016, l’Algérien, Riyad Mahrez, s’est prononcé sur la comparaison avec Mohamed Salah.

Pour l’attaquant algérien, les meilleurs joueurs africains actuels sont les vainqueurs de la Ligue des Champions: Mohamed Salah et Sadio Mane.

« Je ne suis pas le meilleur joueur d’Afrique et ma comparaison avec Mohamed Salah ne me gêne pas, pour moi les meilleurs joueurs d’Afrique sont Salah et Mane » a laissé entendre le sociétaire de Manchester City.

Lors de la Can, Riyad Mahrez va pourvoir se mesurer à Sadio Mane lors de la deuxième journée de la poule C.