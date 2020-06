Depuis quelques jours, Madjid Bougherra est nommé sélectionneur de l’équipe locale par la Fédération Algérienne de Football (FAF). Après son expérience en tant que joueur, l’ancien capitaine des Fennecs va entamer une nouvelle ère à la tête de cette sélection qui a déçu ces dernières années.

Sur la radio nationale, Kheireddine Zetchi, président de la FAF, a dévoilé les deux grands objectifs fixés à Bougherra.

« Bougherra, qui reste un ancien international avec une expérience en tant que joueur et entraîneur, aura le temps nécessaire pour préparer une sélection A’ compétitive, avec l’objectif de remporter le titre et rien d’autre.Il va falloir gagner ce CHAN (tournoi en 2022 organisé par l’Algérie), mais également constituer un vrai réservoir pour l’équipe A, cette dernière a d’énormes défis, dont la CAN 2021 et les qualifications du Mondial 2022 », a-t-il fait savoir.

Un grand chantier attend Madjid Bougherra qui va devoir confirmer en tant que sélectionneur comme il s’est imposé comme joueur.

Africa Top Sports

