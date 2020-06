Ali Gabr continue son parcours sous les couleurs de Pyramids FC. Arrivé au club en 2018, l’international égyptien est devenu un pilier dans le secteur défensif de son équipe. Une satisfaction des deux dernières saisons qui poussent ses dirigeants à prolonger son bail.

4 ans de plus pour le défenseur de 31 ans. Gabr est désormais lié au club égyptien jusqu’en 2024. L’annonce officielle de ce nouveau contrat a été faite hier et reprise par des médias locaux.

« Nous sommes très heureux qu’Ali Gabr ait renouvelé son contrat et Omar Gaber avant lui. C’est notre plan pour garder la structure de l’équipe. J’espère que cela sera un signe de stabilité au sein du club et le début d’un avenir radieux », a déclaré Hani Said, le directeur sportif du club.

Notons qu’en deux saisons, Ali Gabr a disputé 51 rencontres pour 5 buts marqués. Avec son expérience, il a permis à l’équipe d’atteindre les demi-finales de la Coupe CAF pour sa première campagne africaine. Ancien joueur de Zamalek, le défenseur a remporté la Premier League égyptienne, deux Coupes d’Egypte et une Supercoupe d’Egypte avec les Chevaliers blancs.

