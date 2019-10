Quelle génération est la meilleure de l’histoire du Sénégal entre celle amenée par El Hadji Diouf et celle de Sadio Mané ? Cette comparaison a commencé à naître depuis que les Lions de lé génération 2019 ont atteint la finale de la CAN. Mais pour Aliou Cissé, celle dirigée par El Hadji Diouf est encore au dessus de celle de Sadio Mané, Gana Gueye, Kouibaly et Cie.

« Si on doit comparer la génération d’El Hadji Diouf en 2002 et celle de Sadio Mané en 2019, j’ai envie de dire que pour l’instant, la génération de 2002 est plus forte que celle de 2019. Mais la génération de Sadio Mané a le potentiel pour faire mieux« , a lancé Aliou Cissé en conférence de presse ce mercredi à Singapour.