Aliou Cissé : « Mon avenir avec l’équipe nationale »

Après la défaite du Sénégal en finale de Coupe d’Afrique des Nations, il fallait s’attendre à la question relative au futur du sélectionneur, Aliou Cissé. Interpellé sur cepoint, il a livré sa position.

A le suivre, le moment n’est pas opportun pour s’exprimer sur ses lendemains avec l’équipe nationale. « C’est une défaite et ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. Cela faisait 17 ans qu’on n’avait pas joué une finale. Mais avec des générations, on a connu des déceptions et des discussions. Maintenant, ce n’est pas le plus important. Je pense que le plus important c’est le fait que les garçons ont donné beaucoup. J’ai la confiance de la Fédération et ce qui est important c’est le peuple », confie-t-il.

Sur le banc des « Lions » depuis 2015, Aliou Cissé a réussi à hisser l’équipe nationale à une finale, 17 ans après. Une belle prouesse qui promet une prolongation quasi certaine.