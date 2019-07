Aliou Cissé : “On a fait le maximum, on espère jouer la grande finale”

Présent en conférence de presse très heureux, Aliou Cissé ne cache plus ses ambitions. Après avoir arraché sa qualification pour les demi-finales de la CAN 2019, le sélectionneur du Sénégal veut disputer la grande finale prévue, le 19 juillet.

Aliou Cissé s’est exprimé suite à la victoire des lions en quart de finale.« Toutes les équipes sont bonnes. On connaît Madagascar pour l’avoir rencontré à plusieurs reprises. Quant à la Tunisie, elle a une bonne équipe avec beaucoup d’individualités. Donc, on ne sous-estime personne. Il faut bien se préparer pour jouer ces demi-finales. On espère jouer la grande finale », a-t-il dit au sujet de l’un de ses adversaires en demi-finales.

Aliou Cissé« Je salue le mental de mes joueurs »

Revenant sur la victoire (1-0) devant le Bénin, le technicien sénégalais s’attendait à ce genre de rencontre. « Nous avions la possibilité de marquer, mais c’était un très difficile. Le Bénin est difficile à marquer et à manœuvrer. Donc, on s’attendait à un match compliqué. On a réussi à marquer ce but. Je salue le bon mental de mes joueurs qui n’ont rien lâcher. Ils ont continué à jouer malgré tout », a-t-il soutenu, soulignant que le score du match ne pouvait qu’être court. « Le Bénin est compact et maîtrise ce qu’il fait. Mais, les consignées ont été respectées », a-t-il conclu.

« On a fait le maximum ». Ces mots sont du sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé. Réagissant après le match contre le Bénin (1-0), l’entraîneur a, toutefois, déclaré : « On s’attendait à un match compliqué. On a une équipe très bien organisée. Tout ce qu’on a préparé, j’ai envie de dire que cela s’est plutôt passé comme ça. On a eu un bloc très compact. On a su être patient en 2ème mi-temps. Nous avons fait quelques rectificatifs ». Il poursuit : « On a félicité nos garçons, parce que c’était depuis 2006 que le Sénégal n’est pas allé à ce stade de la compétition de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Je peux dire que cette génération, c’est une évolution. Mais, il nous reste d’autres matchs. Il va falloir se remobiliser, se concentrer. On dédie cette victoire à notre peuple ».

Aliou Cissé est conscient que l’équipe du Sénégal s’approche du titre continental. Cependant, il joue la carte de la prudence. « Gagner, c’est toujours important. Quand on gagne, on construit et quand on perd, on détruit. Maintenant, nous sommes conscients que tout n’a pas été parfait sur ce match ».

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux au Caire, Egypte)

IGFM