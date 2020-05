Fait inédit. Aliou Sall, Maire de Guediawaye est testé positif de la COVID-19. Il se trouve actuellement à l’hôpital Dalal Jam de Guediawaye. Très courageux, il a adressé ses quelques lignes pour rassurer son monde.

C’est le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, lui-même qui fait cette révélation sur sa page Facebook…Il est atteint du covid-19

Chers compatriotes, chers collègues maires, chers confrères du comite de suivi covid, amis et parents, au moment où je vous adresse ce message je me trouve à l’hôpital Dalal Diam où je viens d’être interné. J’ai subi, en effet, un test covid revenu positif ce mardi 26 Mai 2020. Je sollicite vos prières à Allah SWT pour un prompt rétablissement de tous les malades du covid. Je remercie l’équipe de l’hôpital Dalal Diam pour sa rigueur et son professionnalisme.

Merci de votre attention.

Aliou SALL, Maire de Guediawaye

Président de l’Association des Maires du Sénégal.