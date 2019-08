Aliou Sall-Pétro Tim : La Dic a entendu la Bbc

Après Aliou Sall, Abdoul Mbaye, entre autres, la Dic passe à l’action pour la chaîne britannique. Les enquêteurs ont attendu les journalistes de la Bbc de Dakar.

Audition

A en croire Libération qui lève le lièvre, les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) se sont rabattus sur les journalistes de la Bbc à Dakar. C’est dans la plus grande discrétion que les deux responsables de l’antenne locale ont été entendus, au siège de la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic sis au Palais de justice de Dakar. Les responsables ont fait savoir aux enquêteurs qu’ils n’ont pas été associés au travail de Maynes Jones et de Bbc. Du coup, il leur est impossible de piper mot.

Scandale

Aliou Sall a été mouillé dans « un scandale à 10 milliards de dollars » par BBC. L’ enquête révèle également que Frank Timis, un magnat roumano-australien des affaires, a fait un paiement secret de 250 000 dollars (environ 146 millions de francs CFA) à une société dirigée par le frère du président sénégalais, dans le cadre de contrats pétroliers et gaziers.

Courroux

« Nous avons écrit au président de la République pour lui demander de réagir, parce que Frank Timis a déjà vendu 60% de ses parts, mais il reste 30% sur lesquels on peut mettre la main. Mais il n’a rien fait. Frank Timis a obtenu 140 milliards de francs Cfa, plus des royalties sur 40 ans. Ce que Frank Timis a et doit encaiss(é)er doit revenir aux Sénégalais», avait dénoncé l’ancien premier ministre, Abdoul Mbaye.

Or noir

Le Sénégal s’apprête à entrer dans le cercle des pays producteurs d’hydrocarbures. Depuis la première découverte de pétrole offshore, en octobre 2014, jusqu’aux gisements de gaz révélés en mai 2017, le Sénégal attire les grandes compagnies pétrolières. L’exploitation de ces ressources débutera en 2021. Que pourrait apporter cette manne inespérée au pays, classé 162e, selon l’indice de développement humain?