Et le football local regorgea de talents ! En voici un dont la rapidité d’exécution et la technique a fini de séduire le public thiessois. Alioune Sow, puis que c’est de lui dont il s’agit, occupe le poste d’attaquant pour le CNEPS Excellence.

Âgé d’à peine 20 ans, le joueur prêté par Génération Foot engrange une grande expérience. Alioune Sow était le meilleur buteur en championnat régional cadet en 2016 avec Génération Foot. Il a participé activement aux qualifications de la coupe d’Afrique U17 avec le Sénégal en 2017 et a été finaliste de la coupe régionale junior en 2018 avec Génération Foot. avant son prêt cette année, Alioune Sow a été champion de la Ligue 1 sénégalaise avec Génération Foot .

Alioune Sow se construit une réputation telle que les férus du football local voient en lui du Sterling dormant. Lui et le virevoltant attaquant de Manchester City, présentent les mêmes atouts. Rapide et imprévisible ballon au pied, le jeune joueur sénégalais enrhume très souvent ses adversaires directs. De sa formation débutée à Thiès, poursuivie à Saint-Louis et close à Génération Foot, il aura gardé le meilleur pour scintiller au haut-niveau d’abord au Sénégal, puis en Europe, certainement. Le rêve n’est pas utopique, le talent le vaut bien.

