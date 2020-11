Alioune Diop, le frère: Les dernières volontés de BOUBA DIOP, Il faisait venir des engins de la chine. On a beaucoup investi dans le mobilier, décédé à 42 ans, laissant derrière lui sa femme et deux enfants

< >

Après une carière bien remplie, partie en 1994 de Ndeffann ( championnat populaire à Rufisque), puis à Saltigué ( championnat national du sénégal) avant de prendre fin en 2013 à Birmingham ( Angleterre ), le finaliste de la can 2002 et quart de finaliste du Mondial de la même année, aviat tenté une reconversion sur le banc. < >, confie Alione Diop, le frère qui a managé la carrière de Bouba Diop. Ce frère grâce à qui Pape Bouba Diop s’est expatrié en Suisse pour moyanner son talent, était en train de travailler sur le rapatriement du vice-champion de France en 2002. < >, décédé à 42 ans, laissant derrière lui une femme ( française ) et deux enfants ( un garçon et une fille ). Sa famille tient à rapatrier son corps au Sénégal pour faire les funérailles à Rufisque, là où sa carrière a démarré et l’enterrer au côté de sa mére, précise Alioune Diop.