GFM – (Dakar) Avec l’ouverture du procès de Lamine Diack hier lundi, certains ont ressorti les soupçons de financement de la campagne électorale 2012 de Macky Sall par Lamine Diack. Alioune Fall, conseiller du chef de l’Etat, qui est aussi proche de Lamine Diack, s’est exprimé sur la question dans Rfm matin. Ses propos (Traduits du wolof au français)

«Lamine Diack avait, lui-même, clarifié qu’il n’y a jamais eu de transactions financières entre lui et Macky Sall. Et je pense que le procès le clarifiera. J’ai vu hier certains ramener cette question. Mais les auteurs savent que cela est loin de la réalité parce que Macky Sall n’a jamais traité d’argent avec Lamine Diack.

Je suis bien placé pour le savoir. Je suis conseiller du Président Macky Sall. Et à un moment, j’étais conseiller et consultant de Lamine Diack. Je le conseillais beaucoup. Et Macky Sall, avant qu’il ne soit président, n’a vu Lamine Diack que deux fois.

La première fois c’était en 2008 et c’est Lamine Diack lui-même qui voulait voir Macky Sall. C’est moi qui avais transporté Macky ce jour-là. Je les ai présentés. Ils ont discuté quelques minutes puis se sont séparés. Ensuite, en 2012 il est allé rendre visite aux leaders des assises nationales pour recueillir leur soutien, à la veille du second tour. Quand il est allé rendre visite à Amadou Makhtar Mbow, il est passé chez Lamine Diack. Il était accompagné.

Ce ne sont que ces deux fois qu’il a rencontré Lamine Diack. Ils n’ont pas cette proximité qui pouvait amener Lamine Diack à financer sa campagne.»