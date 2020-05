Alix est une des personnalités de télé-réalité les plus suivies. Sur Instagram, la jeune femme compte pas moins d’1,8 million d’abonnés et elle y partage presque tout de son quotidien : ses coups de coeur, comme ses coups de gueule.

D’ailleurs, le 14 mai dernier, la principale intéressée est allée un peu trop loin c’est en tout cas ce qu’estime le syndicat policier Unité-SGP-FO, qui a découvert avec stupeur, une story de la brunette dans laquelle on l’entend copieusement insulter les forces de l’ordre.

“C’est fou de toujours contrôler des Noirs et des Arabes, bande de fils de p*** (…) Désolée pour la vulgarité. Navrée”, dit Alix, dans sa voiture, tout en filmant des agents en plein contrôle à l’exterieur.

“Je ne peux pas accepter la diffusion de tels propos sur les réseaux sociaux, ces derniers mettant en exergue la haine à l’encontre des forces de l’ordre, laissant ainsi penser que ce ne sont que des propos vulgaires alors que ce sont avant tout des propos délictueux à l’encontre de notre institution et de celles et ceux qui la représentent”, a écrit Yves Lefebvre, le secrétaire général d’Unité-SGP-FO, dans un courrier adressé au ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, comme le révèle l’AFP. “Nous demandons de tout mettre en œuvre pour rechercher et interpeller les auteurs de ces publications absolument intolérables”, a-t-il poursuivi.

Le syndicat en question demande à ce que la star des Marseillais de W9 soit “traduite devant la justice pour outrage et incitation à la haine contre les représentants des forces de l’ordre”.

