Depuis leur rencontre sur le plateau de “Danse avec les stars” en 2013, Alizée et Grégoire Lyonnet ne se sont plus quittés. Après un mariage en grande pompe dans le sud de la France en juin 2016, les deux jeunes gens sont devenus parents d’une petite fille prénommée Maggy. Le 24 novembre dernier, la célèbre chanteuse française est en effet devenue maman pour la seconde fois !

En Corse où ils résident tout au long de l’année, Alizée et Grégoire Lyonnet sont donc aujourd’hui à la tête d’une adorable famille recomposée puisqu’Annily, la fille aînée d’Alizée, née de sa relation avec Jérémy Chatelain, vit également avec eux. Fière de goûter aux joies de la maternité pour la seconde fois, l’ancienne petite protégée de Mylène Farmer a bien du mal à se contenir… et ne cesse de publier de tendres clichés de son bébé.

Il y a quelques jours, la jolie brune de 35 ans a d’ailleurs fait le buzz en publiant une très jolie photo où elle pose avec sa fille en direct d’une piscine. Un adorable cliché publié pour fêter les sept mois de son bébé.

Un nouveau cliché attendrissant

Ce lundi 29 juin 2020, Alizée a de nouveau fait fondre la toile. Celle qui avait remporté “Danse avec les stars” en 2013 a cette fois partagé une photo sur laquelle sa fille apparaît dans les bras de son papa, Grégoire Lyonnet. En véritable papa gâteau, le danseur serre sa fille dans ses bras en même temps qu’il lui fait un tendre baiser sur la joue.

Il n’en fallait pas plus pour que les internautes fondent littéralement ! En commentaires, ils se sont d’ailleurs relayés pour témoigner leur adoration face à cette photo attendrissante : “Trop mignon… Votre bonheur est un réel plaisir”, “Cette photo est la définition du bonheur absolu”, “J’adore ! C’est l’amour fou entre le père et sa fille”, “Le grand amour d’un papa à son petit trésor ! Très très jolie photo qui donne beaucoup d’émotion”, “C’est l’amour fou entre la fille et le père” peut-on lire en commentaires sous la publication.

Par E.S.