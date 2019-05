Allemagne : Un père de famille ôte la vie de ses deux enfants de mère sénégalaise

Encore un meurtre qui implique des sénégalais en Europe. Cette fois c’est deux enfants qui en ont fait les frais. En effet Léo Djiby Foinard (6ans) et Maya Foinard (3ans) ont été froidement exécutés par leur père décrit comme « raciste et maniaque ». Les faits se sont passés hier dans la ville de Dresden. Leur mère, une sénégalaise s’était mariée avec ce français à Rufisque (Sénégal) avant de regagner l’Allemagne. Le couple avait finalement fini par se séparer. Le mari qui a muri son plan pour se venger de son ex épouse, a profité des deux jours de garde des enfants pour les assassiner. La maman voulant sauver ses enfants a été aussi blessée par le criminel. Actuellement internée a l’hôpital, la femme n’a eu la vie sauve que grâce à l’intervention rapide des voisins.

Le consul général du Sénégal alerté est actuellement avec certains compatriotes en train de l’assister. L’homme a été plusieurs fois trainé en justice pour propos racistes et violents sur son épouse, une des principales causes de leur divorce. La famille sénégalaise sollicite l’aide de l’État sénégalais pour rapidement aller l’assister et surtout pouvoir disposer des corps des enfants pour les inhumer au Sénégal.