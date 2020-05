EDITO : J’ai hésité mais nous y voilà ! Déconfinés depuis ce lundi 11 mai et rendus masqués à notre presque totale liberté, nous allons pouvoir tout recommencer… Comme avant ! Après avoir été soignés, protégés, perfusés et gavés pendant deux mois, laissant le temps d’un claquement de doigt notre bonne vieille planète terre souffler, nous sommes depuis quelques jours de retour sur le macadam. Près de nouveau à écraser avec nos baskets et nos trottinettes « made in china », près de mille milliards d’espèces d’être vivants, qu’ils soient microbien, végétal ou animal.

En regardant modestement autour de moi, le bipède privilégié que je suis a tout, comme vous, pour être rassuré. A Paris, Lyon, Marseille, Nancy et Biarritz, tout redevient enfin possible. Que les gibiers, les cétacés et les petits oiseaux égarés dans nos cités se ravisent et plus vite que çà. L’inhumanité forte de ses homo-connectus ressuscités a très vite repris possession de ses rues désertées et ce n’est pas trop tôt, de ses clusters consuméristes et marchands. Oubliant ses chimères altruistes, ses aspirations altermondialistes et ses promesses durables, il a enjambé ses starting-blocks pour remettre au plus vite en marche notre monde moderne.

Et pourtant, je ne peux pas m’empêcher d’y cogiter. N’avons-nous pas réussi tous ensemble l’impensable ? Reconnaître l’obsolescence de nos certitudes, stopper notre infernale cadence, distinguer l’essentiel de l’accessoire, respecter et écouter son prochain, accompagner et pleurer nos anciens, accepter d’être mis à l’abri par la puissance publique démocratique, apprendre à télétravailler sans perdre sa vie à la gagner, redistribuer nos richesses et nos ressources collectives, honorer nos vrais héros du quotidien…

Ensemble nous avions tout changé non ? N’ai-je pas rêvé cette séquence ? Rassurez-moi, pincez-moi ! Non je ne rêve pas et pour vous je chante !*

« Allô le monde ? Est-ce que tout va bien ? Allô le monde ? Je n’y comprends plus rien. Allô le monde ? Prends soin de toi. Allô le monde ? Ne te laisse pas aller comme ça ! » *Pauline – Allo le Monde – 2007

