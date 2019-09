Seneweb a appris que la maison de l’avocat et homme politique, Me Moussa Bocar Thiam, sise aux Almadies, est en train d’être détruite.

D’après des sources, ce sont les agents de la Direction de la surveillance et de la conservation des sols (Dscos) qui sont, présentement à l’oeuvre. Ils sont bien encadrés par des éléments de la gendarmerie.

Quelles sont les raisons de cet acte ? Rien n’a encore fuité. Mais, selon les mêmes sources de Seneweb, des huissiers, contactés par l’ancien porte-parole adjoint du Parti socialiste, ont déjà procédé au constat d’usage.

Nous y reviendrons.