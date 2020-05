La ville de Médina Gounass, située au Sud du Sénégal, a encore enregistré 4 cas de personnes testées positives au coronavirus. C’est le résultat des tests publiés hier par le ministère de la Santé et de l’action sociale. Ce qui porte à 55 le nombre de malades du Covid-19 dans cette cité religieuse de la confrérie tidiane. Et un nombre total de 64 patients pour le département de Vélin­gara depuis l’enregistrement du cas zéro le 3 mai dernier.

Mercredi passé, la localité de Gounass a connu un cas de transmission communautaire. Ce qui a créé l’inquiétude chez le personnel de santé du fait de l’impossibilité de tracer ses contacts.

Mais, cette situation n’a pas changé les habitudes des populations. Malgré la fulgurante propagation, la ville du khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ tient toujours à officier les prières en commun. Selon des sources basées dans cette cité, «la prière du vendredi (hier) s’est effectuée le plus normalement du monde. Seulement, cette fois des Agents de sécurité de proximité (Asp) s’étaient postés aux entrées de la grande mosquée pour exiger le lavage préalable des mains avant d’y entrer». Cela, malgré le déploiement dans la localité de 2 escadrons de la Gendarmerie nationale, qui ont suivi de loin la prière. Selon nos sources, les gendarmes disent être venus plus pour faire respecter le couvre-feu que pour autre chose.

