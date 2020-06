La méga star du reggae ivoirien, Alpha Blondy a fait une vidéo le dimanche 31 mai 2020 pour souhaiter une meilleure santé au Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly et lui dire, « la famille t’attend » « nous comptons trop sur toi ».

Alpha Blondy, de son vrai nom Seydou Koné, 67 ans marque sa solidarité à l’endroit d’Amadou Gon Coulibaly, Premier Ministre, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, 61 ans. Et ce, à la faveur de son séjour ‘’forcé’’ à Paris depuis le dimanche 3 mai 2020, pour y subir un « contrôle médical ». L’auteur de ‘’Brigadier Sabari’’ a trouvé la manière pour mieux faire passer son message afin d’attirer certainement l’attention du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

A lire aussi : Gon de retour en Côte d’Ivoire en catimini ?

En effet, l’époux d’Aelyssa Darragi s’exprime tantôt en français, tantôt en malinké. « Bonjour mon frère Amadou Gon. Vraiment je voudrais une fois de plus te souhaiter un prompt rétablissement et surtout te dire que le pays t’attend, la famille t’attend et que nous t’aimons énormément. Tu es aujourd’hui le lion et tu seras encore demain le lion, le peuple a besoin de ce lion. C’est pour ça que je me permets de te dire: Si tu es fatigué mon gars, tu tires le rideau et tu te reposes. Tu prends de la nourriture vitaminée et pas de prise de tête inutile. Tu as compris ? S’il te plait. Nous comptons trop sur toi », a conseillé Seydou Koné.

Alpha Blondy souhaite une meilleure santé à Amadou Gon

« Le pays attend que tu reviennes en bonne santé. Vraiment mon frère, je voulais te dire ça. On t’aime beaucoup et tu nous tiens à cœur. Tu as compris ? Que Dieu dans sa miséricorde te rétablisse et t’accorde une longue vie. Qu’il te rende davantage vivace, plus qu’avant. Que Dieu nous aide. Que Dieu le miséricordieux mette sa main sur chacun de nous. Merci mon frère. Ces fleurs t’attendent à Abidjan. Viens vite », a-t-il conclu en tendant un bouquet de fleur. Pour certains observateurs, ce soutien de l’auteur de ‘’Bintou Were Were’’ à l’ancien maire de Korhogo ne semble pas fortuit.

Amadou Gon Coulibaly le 14 décembre 2019 à Abengourou

Certains estiment d’ailleurs que c’est une marque de reconnaissance au compagnon d’Alassane Ouattara. Parce que, c’est Alpha Blondy qui avait animé les concerts géants gratuits qu’Amadou Gon avait offert aux populations de plusieurs villes de Côte d’Ivoire en fin d’année 2019. Entamée le mardi 31 décembre 2019, cette tournée musicale nationale avait été financée par le Premier Ministre ivoirien.

Téléchargez gratuitement l’Application Afriksoir sur Playstore et ne ratez rien de l’actualité ivoirienne et africaine https://bit.ly/2W5gRFO

Le mardi 31 décembre la méga star du reggae ivoirien, Alpha Blondy avait entamé cette tournée à Dimbokro. Le jeudi 2 janvier 2020, il était à Ferkessédougou, sur les bases de Guillaume Soro. Le samedi 4 janvier, il avait joué au stade Municipal de Daloa. Après la capitale de la région du Haut-Sassandra, Seydou Koné fût à Odienné le vendredi 10 janvier, ensuite à Man le samedi 11 janvier et enfin le samedi 18 janvier à Boundiali. En somme, Alpha Blondy a comptabilisé six concerts et un pour Tiken Jah Fakoly.

Karina Fofana

<a href=”https://www.afriksoir.net/alpha-blondy-a-gon-si-tu-es-fatigue-mon-gars-tu-tires-le-rideau-et-tu-te-reposes/”Afriksoir

L’article Alpha Blondy à Gon : « Si tu es fatigué mon gars, tu tires le rideau et tu te reposes » est apparu en premier sur Snap221.info.