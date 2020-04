Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye était l’invité de Rfm matin de ce lundi. Dans son entretien, Aly Ngouille a annoncé des mesures sur le cas des Médinois qui ont encore une fois violé la loi sur le couvre-feu.

« Tout le monde sait pourquoi on a déclaré le couvre-feu. Dans certains pays on a confiné les populations automatiquement. Au Sénégal, au vu des réalités sociales, on ne peut pas prendre certaines décisions, et c’est pourquoi on a allégé les choses. Mais pour le cas de la Médina, ça va cesser! », a tonné le ministre de l’intérieur.