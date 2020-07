L’affaire opposant la population du village de Ndingler à l’homme d’affaires Babacar Ngom, patron de la Sédima a trouvé une solution heureuse. Du mois à titre provisoire. L’information est donnée par le ministre de l’Intérieur, à travers un communiqué de presse et une vidéo postée sur Facebook.

D’après Aly Ngouille Ndiaye, les paysans de Ndingler vont retrouver leurs champs originels durant l’hivernage. Les opérations sont donc en cours pour délimiter la parcelle de chaque famille. Et d’ici la fin des récoltes, les discussions vont se poursuivre pour une solution définitive et partagée.

