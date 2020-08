Les propos ne souffrent d’aucune ambigüité. Et les forces de l’ordre outrepassent leurs prérogatives en verbalisant les personnes qui sortent dans la rue sans masque. Car, à en croire le premier policier du Sénégal, les masques, « on peut en porter, (comme) on peut ne pas en porter quand on sort de chez soi. La décision qui est prise, ce n’est pas de dire aux gens de porter les masques dès qu’ils sortent ». Mais, s’empresse-t-il de préciser : « dès qu’ils vont dans les lieux de rencontre, on leur demande de porter les masques. Quand vous êtes dans une boutique, dans un magasin, dans un marché où il y a du monde ou dans les transports, on vous demande de porter le masque ». Des propos diffusés en direct à la télé, le vendredi 7 août dernier, sont en contradiction avec les verbalisations récurrentes de citoyens par les forces de l’ordre ces derniers jours.

