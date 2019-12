Le ministère de l’Intérieur a délivré des récépissés à des associations d’homosexuels, avait indiqué l’Ong Jamra. Aly Ngouille Ndiaye a démenti une telle déclaration. Le ministre de l’Intérieur a assuré, devant les députés, ce dimanche, qu’aussi bien avant le président Macky Sall que durant son magistère, aucun récépissé n’a jamais été octroyé à des associations Lgbt.

« On n’a pas donné de récépissés à des associations d’homosexuels. Car quand on donne des récépissés, l’association vient, dit ce qu’elle veut faire, donne ses papiers. Puis, on fait des enquêtes de moralité. Maintenant, quand, muni de votre récépissé, vous allez vous-mêmes, à titre personnel ou avec vos membres, défendre d’autres causes, ça ne le remet pas en cause. Aucun récépissé, ni avant le Président Macky Sall, ni quand le président Macky Sall est là, n’a été accordé à des associations d’homosexuels. Je le dis et je le répète », a-t-il déclaré.