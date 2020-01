Modou Lô est retourné au Sénégal depuis avant-hier. En effet, le Rock des Parcelles Assainies était parti en France plus précisément à l’INSEP de Paris pour y faire un clin d’œil avant de rallier les États-Unis pour des motifs que l’on ignore. D’après des sources, le Roi était parti à l’étranger pour voir là où il pourrait séjourner pour mieux préparer son combat royal contre Ama Baldé qui compte tout faire pour le détrôner. Après plus de vingt jours passés entre la France et les États-Unis, Xaragne Lô retourne au bercail. Mais jusqu’à présent, personne ne sait les raisons de son retour si c’est pour finaliser son contrat avec Luc Nicolaï ou si c’est pour les besoins du face-à-face prévu par le bailleur. Seul Modou Lô peut répondre à cette question. En tout cas, le Roi is back.

Yoff océan Titre foncier 600m2 pieds dans l'eau Contact: 776356194