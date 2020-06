Je connais Ousmane Sonko parce qu’il a été mon collégue au impots et domaines, mais je ne suis pas fou pour le soutenir alors que je suis dans l’administration. C’est accusations me font rire », a réagi le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba.

Ce dernier, a d’ailleurs battu en brèche les accusations selon lesquelles il serait le bailleur de la campagne présidentielle du président de Pastef-Les Patrites, Ousmane Sonko.