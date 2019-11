Amadou Ba, né le 17 mai 1961 à Dakar, est un homme politique sénégalais. Après un baccalauréat technique de gestion en 1980, il décroche une maîtrise es Sciences économiques, option Gestion des Entreprises et un Brevet de l’ENAM en 1988, section Impôts et Domaines. Il est inspecteur stagiaire à Diourbel en 1989, puis inspecteur Chef du premier secteur de Taxe sur la valeur ajoutée à la Direction générale des impôts et domaines (DGID) à Dakar. En 1991, il se perfectionne par deux stages, à l’Institut international d’Administration Publique de Paris et à Baltimore.