Amadou Ba réaffirme “sa loyauté et sa disponibilité à Macky”

Amadou Ba a officiellement cédé ce vendredi, les commandes du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur à sa remplaçante, Aissata Talla Sall. Lors de la cérémonie officielle de passation de service, il a tout de même renouvelé sa gratitude, sa loyauté et sa disponibilité chef de l’Etat Macky Sall.

«J’exprime toute gratitude au chef de l’Etat Macky Sall, qui depuis 2013, ma accordé puis renouvelé sa confiance à plusieurs reprises dans des ministères de souveraineté. Avec dévouement, loyauté, je me suis inlassablement attelé à mériter cette confiance y compris à la tête de ce département stratégique. Orfèvre de la scintillante image et du respect dont jouit le Sénégal sur la scène internationale.”, a-t-il déclaré.

Exprimant par ailleurs, sa reconnaissance au chef de l’Etat, il ajoute: “Aucune pression ne peut faire varier ma considération et ma reconnaissance à l’encontre du chef de l’Etat. Je ne connais pas la loyauté de circonstance ni la loyauté à géométrie variable. On est loyale ou on ne l’est pas. Je voudrais dire que je suis un haut cadre de l’Etat et je suis à la disposition du président de la République. Je partage sa vision qui consiste à mettre le sénégal sur les rampes de l’emergence.”, précise l’ancien collaborateur de Macky Sall.

S’agissant du bilan de sa gestion de ce ministère, M. Ba a précisé avoir assuré, à travers ses missions diplomatiques, la promotion de la destination sénégalais,

Il a par ailleurs recommandé ses anciens collaborateurs du ministères des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur à accompagner leur nouvelle patronne dans la conduite de ce département stratégique .

“Je suis convaincu que vous êtes la première sénégalaise à occuper ce poste depuis l’indépendance. C’est un symbole. C’est aussi un défi largement à votre porté. Vous êtes une sœur, une parente, une amie une confidente.”, confie Amadou Ba à Aissata Tall Sall.