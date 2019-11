Amadou Badiane s’en est allé, suite à une maladie, selon une source proche de la famille. L’homme, qui a tiré sa révérence, ce samedi après-midi, a été inhumé, ce dimanche, au cimetière de Pikine.

Civilisation Hindoue

Le père des Indophiles sénégalais a ancré la civilisation et la culture hindoue au Sénégal, suscitant ainsi une floraison de troupes ou de clubs enthousiastes qui ne respirent que le pays de Gandhi.

Le Hindou noir

Le précurseur de la culture Hindou, son Bac en poche, a servi d’abord sous les drapeaux. Démobilisé, il a fait cap sur l’Inde. Où il a appris la langue. Tout en se moulant dans la culture. Et chants et danses de ce pays de l’Orient étaient déjà dans les veines du jeune artiste sénégalais.

Actrices et acteurs

Occasion aussi pour Amadou Badiane de se frotter et se lier d’amitié avec les acteurs et actrices de cinéma de l’époque. Héma Malini, Amine Tabachen, Darmendra etc. étaient aussi les chouchous des Indophiles sénégalais.

L’ex-animateur de l’émission hebdo, ‘’Echos d’Orient’’, sur Radio Sénégal des années 70 et 80, a aussi renforcé les relations entre l’Inde et le Sénégal. Laquelle émission relayait les activités des artistes et acteurs Hindou et leur culture.

Mais Amadou Badiane a aussi fait des émules. Les Indophiles, Mamadou Kane sur 2stv, et Pame sur la Rdv, avaient eux aussi fini de fidéliser un audimat indophile.

Senego présente ses condoléances attristés à la famille éplorée et à tous les indophiles…