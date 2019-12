Le ministre de l’économie, du plan et de la coopération a marqué par sa présence la 7e édition de la grande rentrée citoyenne ce jeudi 12 décembre 2019, dont il était le parrain. Dans son message adressé aux élèves et étudiants présents, le ministre Amadou Hott a relaté les défis qui attendent cette jeunesse qui doit être formée et travailler dur pour une transformation et une appropriation des acquis qui peuvent changer le monde. Il faut donc une augmentation des capacités de production et cela, selon le ministre, passe nécessairement par cet engagement massif de la jeunesse dans la transformation de nos ressources. Donc, selon le ministre, “nous devons cultiver l’exellence, quelle que soit son origine sociale, car la réussite n’a pas d’identité spécifique…”





