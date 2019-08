La cérémonie de levée du corps d’Amath Dansokho aura lieu ce dimanche à l’hôpital principal de Dakar. Puis, la dépouille sera acheminée à Saint Louis pour l’inhumation, informe iradio.

Amath Dansokho est un homme politique et syndicaliste sénégalais, ancien ministre, ancien député et ancien maire de Kédougou, né en 1937 et mort le 23 août 2019 à son domicile à Dakar.