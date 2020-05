Les bons plans sont de sortie sur Amazon, qui permet de se faire plaisir sans se ruiner dans le domaine des jeux vidéo et du high-tech. Voici des offres à ne pas manquer avant les French Days.

Envie de vous offrir de nouveaux jeux vidéo, une enceinte connectée pour encore une clé USB performante ? Amazon propose des promotions sur ces types de produits.

Profitez de l’opération Sony PlayStation

On peut notamment citer son opération Sony PlayStation, qui permet d’acquérir des jeux pour la console PS4 à des prix intéressants : des grands classiques sont disponibles, comme Horizon : Zero Dawn, Uncharted : The Nathan Drake Collection ou encore Until Dawn, dont les prix débutent à 14,90 euros. La réalité virtuelle n’est pas non plus oubliée : le casque PSVR et de nombreux jeux associés sont également en promotion.

Jusqu’à 53% de remise sur la marque Sandisk

Si vous avez besoin d’une carte SD pour votre appareil photo, d’une carte microSD pour votre smartphone ou votre Nintendo Switch ou tout simplement d’une clé USB pour stocker vos documents, vous pouvez profiter de l’opération Sandisk d’Amazon : jusqu’à 53% de réduction sont appliqués sur une dizaine de produits de la marque spécialisée dans le stockage. Par exemple, la carte microSDHC SanDisk Ultra 256 Go passe de 90,99 euros à 42,99 euros.

Les appareils connectés Amazon en promotion jusqu’à -58%

Enfin, Amazon propose également jusqu’à 58% de remise sur sa gamme d’enceintes connectées Echo : l’Echo Dot de troisième génération est proposée à 24,99 euros au lieu de 59,99 euros, tandis que l’Echo, lui aussi de troisième génération, est à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros. L’Echo Show 5 et son écran tactile est proposé, quant à lui, à 59,99 euros au lieu de 89,99 euros. Enfin, si vous préférez connecter votre TV à Internet, vous pouvez opter pour le Fire TV Stick, à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros.

La rédaction n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. Les prix mentionnés dans ce contenu sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens vers des sites marchands sont affiliés, France Soir peut ainsi recevoir une commission si le produit est acheté via la sélection proposée.

FranceSoir

L’article Amazon : 3 offres à ne pas manquer avant les French Days est apparu en premier sur Snap221.info.