Un utilisateur de Twitter du nom d’Ismaeel a raconté comment il avait été renvoyé par Amazon parce qu’il avait demandé vendredi comme congé pour la célébration de la fête de Tabaski.

Il est à noter que le jeune homme venait juste d’être employé par l’entreprise et a été facturé pour commencer à travailler le mercredi 29 juillet.

Il a écrit : « je viens de trouver un emploi chez amazon et je devais commencer mercredi, j’ai demandé vendredi comme congé à cause de l’Aïd et ils viennent de me licencier. Je déteste le capitalisme »

Dans un tweet en réponse, le jeune homme a déclaré que lorsqu’il s’est rendu compte que sa demande ne convenait pas à la direction, il a accepté de travailler le quart.

À sa grande surprise, cependant, on lui a dit qu’ils avaient trouvé un remplaçant pour lui parce qu’il était un travailleur très difficile à gérer.

Amazon est une société technologique multinationale américaine basée à Seattle qui se concentre sur le commerce électronique, le cloud computing, le streaming numérique et l’intelligence artificielle.

Elle est considérée comme l’une des quatre grandes entreprises technologiques, avec Google, Apple et Facebook. Elle a été qualifiée de «l’une des forces économiques et culturelles les plus influentes au monde» ainsi que la marque la plus précieuse au monde.

Le milliardaire Jeff Bezos en est le patron avec une fortune estimée à 125,3 milliards de dollars.

Il y’a quelques mois. Le site d’informations financières américain Learn Bonds le patron de Amazon, Bezos est plus riche que le Maroc, dont le PIB (Produit Intérieur Brut) s’élève « seulement » à 119 milliards de dollars.

