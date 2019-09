Joueur, Amdy Faye était intransigeant et rigoureux sur le terrain. Même s’il a raccroché ses godasses, il garde toujours son caractère trempé. Dans un entretien avec L’Observateur, il égratigne son ex-coéquipier Aliou Cissé.

Et de marteler : « Il manque beaucoup de choses dans son coaching. Je dis toujours qu’il faut le renforcer. Pis, il ne peut rien apprendre aux attaquants. Cissé doit avoir un peu d’humilité et accepter de se faire épauler ».

Seneweb