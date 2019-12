Il n’a pas sa langue dans sa poche. Lui, c’est Amdy Faye, l’ancien milieu de terrain des Lions rame à contre-courant de ceux qui s’étonnent de la 4eplace de Sadio Mané au Ballon d’or. Pour lui, il ne devrait pas y avoir une polémique, au vu de la progression énorme réalisée par l’enfant de Bambali. Il faut juste l’encourager, dit-il, pour qu’il gagne la saison prochaine. Amdy Faye a taclé aussi Jürgen Klopp qui, dit-il, a été maladroit dans sa communication, à quelques jours du verdict. Les Échos : Comment analysez-vous la position de Sadio Mané pour le Ballon d’or ? Amdy Faye : Je fais partie de ceux qui magnifient sa progression. L’année dernière, il était au 22e rang et cette saison, il est à la 4e place. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de polémique.

Aujourd’hui, Sadio Mané fait notre fierté et celle de toute l’Afrique. Tout ce qui reste, c’est de l’encourager à persévérer, car la remarque est que Mané est un homme de défi. Cela fait quatre à cinq ans qu’il n’arrête pas d’occuper le devant de la scène. Il doit continuer le travail, c’est tout. Chaque année, il grignote des rangs dans les plus prestigieuses places mondiales que ce soit en club et en équipe nationale. Il est sur le bon chemin. Il faut qu’on continue à le soutenir et avoir espoir que l’année prochaine sera la bonne pour lui. Tout le monde a remarqué qu’il est en avance sur le Ballon d’or africain et tout sera clair dans un mois. Maintenant, il doit persévérer et maintenir sa cadence. Pour cette saison, il doit faire mieux que la précédente, pour espérer gagner le prochain Ballon d’or France Football. Sadio Mané a fait bouger l’histoire du football mondial. Il talonne de près Messi et Ronaldo.

S’il redouble d’efforts, il va bousculer la hiérarchie. Et que pensez-vous de son absence lors de la cérémonie… Je ne suis pas d’accord avec lui. Il devait effectuer le déplacement pour la cérémonie. Même s’il était à la septième place, il devait venir pour prouver le bien que tout le monde pense de lui. Si aujourd’hui Sadio Mané était à la troisième place, il aurait sûrement fait le voyage avec ses coéquipiers, notamment Van Dijk et leur gardien de but. Le match de mercredi (avec Liverpool), c’est juste un alibi. Cela ne se passe pas de la sorte dans le football. Il ne faut pas donner à ceux qui sont contre nous (Africains), l’occasion de nous critiquer encore plus. Ils peuvent dire que les Africains ne sont pas respectueux. Si Ronaldo s’est permis de le faire, c’est parce que c’est Ronaldo, mais pour les deux Africains qui figurent dans les cinq premiers, bouder n’a pas été la meilleure manière. Si on se fie aux statistiques, Sadio Mané fait jeu égal avec Messi. Etes-vous d’accord ? Sadio Mané a inscrit 22 buts en championnat alors que Messi en a mis 39 en Espagne. Le Sénégalais a été vainqueur de la Ligue des champions contre une Liga remportée par la Pulga, qui a inscrit 12 buts en 10 matchs, alors que Mané en a marqué 10 buts en 12 sorties. La chance qu’ont eue Messi et Ronaldo, c’est que ça fait presque 10 ans qu’ils règnent en maitres et leurs clubs ont voté respectivement pour eux. Tandis que pour Sadio Mané, il y a un vote dispersé à Liverpool avec 4 prétendants. Est-ce que la sortie de Klopp avant le verdict n’a pas plombé les chances de Mané ? Cette sortie n’a pas été d’un grand apport pour Sadio Mané. L’entraineur devait être neutre. Il a été maladroit dans sa communication.

En plus, à Liverpool, presque tout le monde a voté pour Van Dijk. Sadio, son problème, c’est son club, car quand on parle de Liverpool, on pense à Van Dijk ou à Salah, par rapport à Messi. Si on parle de Barcelone, on pense directement à l’Argentin, de même que Ronaldo pour la Juventus. Certains ont évoqué le racisme pour expliquer le rang de Mané… Je ne suis pas de cet avis. Plusieurs observateurs et consultants ont évoqué la thèse de racisme, alors que ça n’a pas de sens. Je ne crois même pas deux secondes à ça. Ronaldo et Messi sont des joueurs d’exception et pour être à leur niveau ou gagner leurs trophées, les Africains devront se surpasser. Nos jeunes frères n’ont pas encore atteint le niveau de ces deux géants du football. C’est vrai qu’il y a le racisme dans le football, mais pour ce qui est des récompenses ou trophées individuels, je ne pense pas que ça aille aussi loin que ça. Que pensez-vous des pays africains qui n’ont pas voté pour Sadio Mané ? Les vrais connaisseurs de football diront que c’est un problème de choix. Chacun fait ce qui lui semble être juste. Tous ceux qui ont dit que Sadio Mané doit remporter ce trophée sont soit des compatriotes ou des pro du Sénégalais.

Après, la démocratie voudrait que chacun ait le droit de choisir qui il veut. Pour moi, le football africain a pris de la vitesse cette année, à voir le nombre de joueurs dans la course pour le Ballon d’or. On ne parle que de Sadio Mané et pourtant, il y en a d’autres qui ont été exceptionnels, à l’image de Kalidou Koulibaly. Les Sénégalais ne parlent même pas de son classement. Ça fait longtemps qu’on n’a pas eu un aussi grand nombre de footballeurs africains dans cette prestigieuse liste. Ça doit juste être une fierté. La seule raison pour laquelle, peut-être, certains Africains n’ont pas voté pour Sadio Mané, c’est qu’ils étaient partagés par le nombre d’Africains nominés pour le Ballon d’or. Je pense très sincèrement que le prochain Ballon d’or africain sera à Sadio Mané, qui dépasse de très loin Mohamed Salah cette année.

Marième NDIAYE