Ce dimanche 21 juin, Amel Bent a invité ses abonnés à « pardonner » sur Instagram. Un message lourd de sens alors que son mari, Patrick Antonelli, accusé de corruption et de fraude, risque la prison.

C’est le vague à l’âme qu’Amel Bent a célébré son trente-cinquième anniversaire ce dimanche 21 juin. Et pour cause, la chanteuse est très inquiète pour son mari, Patrick Antonelli, qui pourrait retourner en prison dès le 8 juillet prochain. Lassée des médisances, la coach de The Voice a appelé les internautes à « pardonner » à son « mari qu’elle aime« , lui souhaitant au passage une bonne fête des pères.

« Vous n’êtes pas parfait, nul n’est pas parfait« , a expliqué l’interprète de Ma philosophie en story sur Instagram, avant de poursuivre, « si Dieu pardonne, alors qui suis-je pour juger ? Parfois on fait de son mieux mais on le sait, le mieux est très souvent l’ennemi du bien« . Déboussolée, Amel Bent a cependant bien l’intention de rester aux côtés du père de ses filles et l’aider à traverser cette mauvaise passe. « Ce que j’ai appris de la vie, c’est que l’amour d’une fille, d’une femme ou d’une mère peut changer un homme et le rendre meilleur« , confie-t-elle, et de préciser, « Je veux être cette fille, cette femme et cette maman« .

Escroc par amour

Poursuivi pour corruption et modification frauduleuse d’un système de données mis en œuvre par l’Etat, Patrick Antonelli, accusé d’avoir aidé de riches clients à obtenir de vrais-faux permis (sans passer les épreuves), encourt une peine de prison de dix ans et une amende pouvant atteindre la coquette somme d’un million d’euros, d’après les informations de Voici.

À la barre, l’homme d’affaires a expliqué que sa « dégringolade » avait débuté en 2013, lorsqu’il fait la rencontre d’Amel Bent. « Je tombe amoureux d’elle, j’ai moins de moyens mais je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu’elle fréquente« , a justifié le père de famille, visiblement très épris de la chanteuse. Reste à savoir si les juges entendront l’appel de la chanteuse.

