Bientôt un duo Amel Bent-Christophe Willem ?

En 2010, Amel Bent et Christophe Willem chantaient en duo “Quand on a que l’Amour” pour le show des Enfoirés. Un duo de choc qui n’avait pas laissé de marbre les téléspectateurs, bien au contraire. Associer la voix de feu d’Amel Bent et la fragilité d’un Christophe Willem continue toujours même dix ans après à donner des frissons. David, très actif sur Twitter, a reposté mardi 23 juin un extrait de leur prestation en taguant les deux artistes. “Vous vous souvenez de la prestation de @amel_bent et @cwillem au pavillon Baltard sur ‘Quand on a que l’amour’ ? Des frissons comme à la première écoute”, écrit-il.

“Vu et revu mille fois, la perfection d’ailleurs c’est eux qui ont gagné pour l’association toutes à l’Ecole. À quand un feat ?” lui répond Willa. Ni une, ni deux, le chanteur s’est fendu d’un tweet en réponse aux deux fans laissant planer un immense suspense. “Rien n’est impossible”, commente Christophe. De quoi ravir les fans du chanteur et susciter des interrogations. Amel Bent va-t-elle enregistrer un duo avec Christophe ? Visiblement les deux artistes sont liés par une amitié solide. Christophe Willem dans la suite de la conversation Twitter tague en effet Amel Bent en lui faisant une tendre déclaration “mon amour”.

Il faut dire que la chanteuse en a bien besoin en ce moment. Elle traverse une période difficile. Son mari, Patrick Antonelli, a en effet été jugé pour corruption et blanchiment devant le tribunal correctionnel de Nanterre. En 2016, ce dernier avait été arrêté à cause d’une affaire de fraude au permis de conduire. En effet, entre octobre 2013 et avril 2015, il gérait deux auto-écoles et avait fourni des permis à des célébrités sans que ces derniers n’aient à passer l’examen. Il facturait ce “service” entre 2 000 et 12 000 euros. Jugé pendant trois jours du 17 au 19 juin dernier, il encourt cinq années de prison dont deux avec sursis et une amende de 150 000 euros. Le tribunal rendra sa décision le mercredi 8 juillet.

Vous vous souvenez de la prestation de @amel_bent et @cwillem au pavillon Baltard sur « Quand on a que l’amour » ?

Des frissons comme à la première écoute pic.twitter.com/IHHaf3ozpk — ĐȺVɨđ (@DaVid_CoperFake) June 23, 2020

Par Mélanie C.