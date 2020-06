“Qui suis-je pour juger ?”

Le mari d’Amel Bent, Patrick Antonelli, a été jugé pour corruption et blanchiment devant le tribunal correctionnel de Nanterre, dans le cadre d’une affaire de fraude au permis de conduire. Face aux jurés, Patrick Antonelli a livré sa version des faits , en indiquant notamment avoir fait tout cela par amour pour la chanteuse : “Je tombe amoureux d’elle, j’ai moins de moyens mais je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu’elle fréquente”, a-t-il confié au juge sur les raisons de sa combine pour fournir des permis sans faire passer l’examen, en échange de sommes allant pour certaines jusqu’à 12 000 euros. Patrick Antonelli risque jusqu’à 5 ans de prison et 150 000 euros d’amende, et un mandat de dépôt a été requis à l’encontre du mari d’Amel Bent.

En attendant le jugement final qui sera rendu le 8 juillet prochain, Amel Bent a pris la parole sur Instagram ce dimanche 21 juin. Face aux nombreuses critiques envers son époux, la chanteuse a tenu à appeler les internautes à “pardonner” dans un message équivoque : “Une bonne fête des pères à mon père et à mon mari que j’aime. Vous n’êtes pas parfait, nul n’est pas parfait. si Dieu pardonne, alors qui suis-je pour juger ? Parfois on fait de son mieux mais on le sait, le mieux est très souvent l’ennemi du bien. Ce que j’ai appris de la vie, c’est que l’amour d’une fille, d’une femme ou d’une mère peut changer un homme et le rendre meilleur. Je veux être cette fille, cette femme et cette maman”, a-t-elle écrit dans sa story Instagram. Visiblement déboussolée par toute cette affaire Amel Bent compte bien être présente aux côtés de son époux.

Par Alexia Felix