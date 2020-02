“American Factory” a remporté l’Oscar du meilleur long métrage documentaire aux Academy Awards.

Le film met en lumière la réouverture d’une usine à volets en Ohio par un milliardaire chinois.

Julia Reichert, qui a accepté le prix, a félicité ses collègues candidats pour leur bravoure.

“Le simple fait d’être en présence, en compagnie de nos frères et sœurs documentaristes qui ont risqué leur vie pour faire des histoires, nous apporte des histoires sur les hôpitaux bombardés en Syrie, sur le Brésil, sur la Macédoine – nous étions si fiers”, a-t-elle déclaré.

Reichert a expliqué que bien que leur film soit à la fois de l’Ohio et de la Chine, il pourrait s’appliquer à toutes les personnes qui “mettent un uniforme, frappent une horloge, essayent de faire vivre leur famille mieux”.

“Les travailleurs ont de plus en plus de mal ces jours-ci, et nous pensons que les choses iront mieux lorsque les travailleurs du monde s’uniront”, a-t-elle déclaré.

Il s’agit du premier film Netflix produit par la société de production de Barack et Michelle Obama “Higher Ground”.