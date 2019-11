Le fondateur de la Fayda Tidjania, Cheikh Ibrahima Niass est un homme mythique. C’est la conviction d’Ameth Khalifa Niass, qui était l’invité d’honneur du Symposium international organisé ce jeudi à Médina Baye (Kaolack).

Selon lui, seul Dieu connaît la personne Baye Niass.

”Baye Niass nous a appris qui était son père et non lui-même. Si on voulait avoir de l’argent chez lui, on le lui demandait au nom de son père. Seul Dieu connaît la dimension de la personne de Cheikh Ibrahima Niass. On peut parler de l’homme, mais personne ne peut dire qu’il connait Baye Niass. Dieu merci, il nous a éduqués, allaités, mais jamais sevrés”, lance-t-il.