Amical : à 10 jours de la reprise de la Premier League, Liverpool s’éclate contre Blackburn

Avant de retrouver le Championnat la semaine prochaine, Liverpool a poursuivi sa préparation en écrasant Blackburn (6-0) en amical, jeudi

À 10 jours de son match de reprise contre son voisin, Everton, le 21 juin, Liverpool n’a fait qu’une bouchée de Blackburn (6-0), pensionnaire de Championship (D2), jeudi, lors d’un amical disputé à huis clos.

Sadio Mané, Naby Keita, Takumi Minamino, Joël Matip, Ki-Jana Hoever et Leighton Clarkson ont marqué les six buts du match, trois avant la pause et les trois autres au retour des vestiaires. L’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, a effectué sept changements à la mi-temps, offrant notamment du temps de jeu à de jeunes joueurs issus du centre de formation.

