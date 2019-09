Mamadou Loum Ndiaye dans le groupe qui affrontera le Brésil ! C’est nos confrères de Sport221 qui donnent l’information. Ce match amical aura lieu à Singapour le 10 octobre prochain.

Mamadou Loum Ndiaye convoqué

En vue du match amical Brésil vs Sénégal qui aura lieu à Singapour, le 10 octobre prochain, Aliou Cissé aurait convoqué le jeune milieu de terrain de Porto, Mamadou Ndiaye Loum. « L’international sénégalais, Mamadou Ndiaye Loum, est convoqué pour participer à la rencontre amicale Sénégal-Brésil du 10 octobre 2019 prévue à Singapour », peut-on lire sur le site spécialisé qui précise que » de source sûre, le sociétaire du Fc Porto fera partie du groupe qui disputera ce match tant attendu par les amoureux du foot ».

2e convocation…

Mamadou Ndiaye Loum a été convoqué, pour la première fois, en équipe nationale A à l’occasion des deux derniers matchs des Lions avant la Can (dernier match des éliminatoires de la Can 2019 contre Madagascar et match amical contre le Mali). Mais c’est avec le Mali que l’enfant de Liberté 5 va faire ses débuts. Il a été même titularisé.

Aliou Cissé face à la presse

Une conférence de presse du sélectionneur national des Lions est annoncée. Aliou Cissé va certainement livrer sa liste le 30 octobre prochain. Quelques changements sont attendus pour cette rencontre. Avec la blessure de Moussa Konaté qui sera absent pour ce déplacement, Habib Diallo, l’attaquant du Fc Metz, est pressenti tout comme le jeune Moussa Koné ou encore le retour de Famara Diedhiou. La fédération brésilienne a fait l’annonce il y a des jours et les coéquipiers de Neymar vont aussi jouer le Nigeria. L’équipe nationale du Brésil a déjà sa liste de joueurs qui vont affronter les Lions.