Le sélectionneur brésilien Tite a dévoilé sa liste pour les deux prochains matches amicaux du Brésil face au Sénégal (10 octobre) et au Nigéria (13 octobre). Une liste dans laquelle figurent Neymar Jr, Marquinhos et Thiago Silva, comme lors de la dernière trêve internationale.

Tite a dévoilé une liste de 23 joueurs pour les deux prochains matches amicaux de la Seleção et on y retrouve sans surprise les trois Parisiens Neymar, Marquinhos et Thiago Silva, qui étaient déjà là en septembre face à la Colombie et au Pérou. Neymar a depuis retrouvé les terrains avec le PSG et il n’y avait donc aucune raison qu’il ne soit pas présent face au Sénégal et au Nigéria.

La liste complète du Brésil

Gardiens :

Ederson (Manchester City), Santos (Athlético Paranaense), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs :

Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Renan Lodi (Atlético Madrid), Marquinhos (PSG), Rodrigo Caio (Flamengo), Thiago Silva (PSG)

Milieux :

Matheus Henrique (Grêmio), Arthur (FC Barcelone), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (AC Milan), Philippe Coutinho (FC Barcelone)

Attaquants :

Gabriel Barbosa (Flamengo), Bruno Henrique (Flamengo), Neymar (PSG), Firmino (Liverpool), Éverton (Grêmio), Richarlison (Everton)