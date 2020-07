La suite après cette publicité

Finaliste de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain (le 31 juillet), l’Olympique Lyonnais doit aussi préparer son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus (7 ou 8 août). Deux échéances importantes qui demandent une préparation. Pour cela, les Gones se déplaçaient en Suisse au Stade Camille-Fournier à Évian-Les-Bains pour affronter l’US Port Valais, pensionnaire de sixième division suisse. Pour cette rencontre, Rudi Garcia optait pour un 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Le jeune Sinaly Diomande était aligné en défense et Maxwel Cornet prenait le couloir gauche. Les Brésiliens Thiago Mendes et Jean Lucas accompagnaient Jeff Reine-Adélaïde au cœur du jeu. L’ancien Angevin faisait son grand retour tout comme Memphis Depay. Enfin, Tino Kadewere, la recrue venue du Havre, effectuait sa grande première.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas eu match. Très rapidement dans la rencontre, Memphis Depay a ouvert le score afin de célébrer son retour sur les terrains (1-0, 3e). Karl Toko Ekambi doublait la mise quelques minutes plus tard (2-0, 8e). Sonné et immédiatement condamné à un rôle de victime expiatoire, l’US Port Valais continuait de subir les vagues lyonnaises. En jambes, Jeff Reine-Adélaïde trouvait Tino Kadewere qui inscrivait le troisième but rhodanien (3-0, 15e). Sa toute première réalisation sous ses nouvelles couleurs. Memphis Depay poursuivait le festival (4-0, 18e) et Tino Kadewere s’offrait lui aussi un doublé suite à un cafouillage (5-0, 22e).

Quadruplé pour Memphis Depay

L’attaquant zimbabwéen s’offrait ensuite un triplé (6-0, 27e) et même un quadruplé (7-0, 32e). De quoi se mettre déjà en confiance. Entre temps, Jeff Reine-Adélaïde avait vu son penalty être repoussé par le gardien (31e). Maxence Caqueret entrait ensuite à la place de Jean Lucas (33e) et l’Olympique Lyonnais continuait de pousser. Cela ne suffisait pas et à la pause, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de 7-0. En seconde période, Memphis Depay inscrivait immédiatement son troisième but de la rencontre suite à un bon travail de Karl Toko Ekambi (8-0, 50e). Le Néerlandais délivrait ensuite une passe décisive pour Thiago Mendes (9-0, 58e). Le Brésilien sortait immédiatement pour Jean Lucas qui revenait sur la pelouse (62e).

S’en suivait un but de Maxence Caqueret (10-0, 68e), et une quatrième réalisation de Memphis Depay (11-0, 75e) qui concluait avec merveille son retour sur les terrains. L’Olympique Lyonnais continuait d’attaquer et Karl Toko Ekambi inscrivait le dernier but des siens (12-0, 90e). Avec cette large victoire avec des quadruplés pour Memphis Depay et Tino Kadewere, l’Olympique Lyonnais a fait le plein de confiance et débute sa préparation de belle manière. Les hommes de Rudi Garcia affronteront l’OGC Nice ce samedi pour la suite de leur série de matches amicaux.