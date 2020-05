Depuis la relégation d’Amiens en Ligue 2 après la décision d’arrêter l’exercice 2019-2020 de Ligue 1, les réactions se font nombreuses dans le camp du club picard. Des joueurs au président, Bernard Joannin , en passant par l’entraîneur, Luka Elsner , tous se sentent lésés par ce choix aux conséquences dramatiques pour la formation amiénoise. Après avoir crié à l’injustice, le patron de l’Amiens SC a cette fois-ci lancé un appel de détresse à Noël Le Graët, le président de la FFF.

«Faites que le football en sorte grandi. Faites preuve d’humanité. Le football, en cette période tellement compliquée où tout le monde en France fait preuve d’humanité et de solidarité, pouvait sortir grandi de cette épreuve, il suffisait de garder 22 clubs en Ligue 1 et en Ligue 2, estime le patron du club picard. Je suis très déçu de cette attitude égoïste des dirigeants parce qu’Amiens n’a pas eu sa chance. Avec l’appui de la métropole, avec nos avocats, nous allons tout faire pour combattre cette injustice flagrante», a lancé Bernard Joannin lors d’un live Facebook organisé en compagnie des joueurs, membres du staff, dirigeants et supporters et dans des propos rapportés par L’Equipe. L’homme fort d’Amiens a aussi déclaré qu’outre la bataille juridique, il comptait mener le combat de la reconstruction.