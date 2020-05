Relégué en Ligue 2 après sa 19e place au classement de Ligue 1, l’Amiens SC risque de perdre ses meilleurs éléments. Gaël Kakuta (28 ans) en fait partie et son nom est cité ses derniers jours du côté du RC Lens , qui lui quitte la Ligue 2 pour rejoindre l’élite. Une arrivée chez les Sang et Or le ferait alors retourner dans son club formateur, là où tout a commencé pour lui (1999-2007).

Cependant, la belle histoire attendra. De passage dans L’Équipe du Soir, le président du club picard Bernard Joannin a calmé le jeu sur un éventuel transfert. « Écoutez, il est encore en contrat avec nous (jusqu’au 30 juin 2022, ndlr). Et je n’ai eu aucun contact avec Lens », a-t-il indiqué.