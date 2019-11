Du nouveau dans l’affaire qui oppose l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye et son ex épouse, Aminata Diack. Le journal Libération nous apprend que la dame a exécuté l’arrêté de la Cour d’appel, condamnant, entre autres, son ex époux, à lui verser la somme de 100 millions de F CFA.

Pour rentrer dans ses fonds, Aminata Diack avait opéré une saisine sur la villa objet du TF n° 3.809/NGA sise à Ngor appartenant à l’ancien Pm. Dans son délibéré rendu hier, le juge a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur locative de la villa. Le rapport attendu d’ici 30 jours permettra au juge de vider l’affaire dans le fond.

