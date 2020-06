Les internautes conquis

En février 2019, Amir devenait papa pour la toute première fois lorsque sa femme Lital a donné naissance à un petit garçon. Lors de son passage sur Europe 1 peu après, Amir s’était confié pour la première fois sur la naissance du petit Mikhaël : “ Pour l’instant c’est abstrait, je sais que je suis tombé amoureux, ça c’est clair?! Je vibre pour ce bébé. Qu’est-ce que ça a changé?? Je ne sais pas, c’est peut-être trop tôt pour savoir mais j’ai comme une impression qu’il y a un vrai objectif maintenant, que la vie a pris un sens, un cap beaucoup plus clair, beaucoup plus stable, beaucoup plus défini. Que je ne suis plus entre mille choses. J’ai l’impression de savoir pourquoi j’existe”. Et pendant le confinement en France, le chanteur a pu profiter de sa famille comme il l’a confié au Parisien il y a quelques jours : “Je suis resté dans mon appartement avec ma femme et mon bébé. Cette période m’a permis de comprendre les valeurs du cocon familial”.

Amir avait poursuivi : “Ce confinement m’a permis de m’arrêter deux secondes et de me demander quelles sont les choses qui comptent vraiment. J’avais beaucoup enchaîné : deux albums, une réédition qui comptait autant de morceaux qu’un nouveau disque à part entière, sans compter les longs mois sur les routes pour les concerts”. En attendant de repartir en tournée, Amir profite entièrement de son fils. Et il y a quelques heures, le chanteur a surpris ses fans sur Instagram en dévoilant une rare photo de lui en compagnie de son fils. Les internautes peuvent voir le petit Mikhaël de dos vêtu d’un maillot de bain. Un cliché qui a rapidement fait craquer les internautes : “L’un de tes plus grands rêves réalisé. Mini et maxi avec la même tenue. Tu nous offres une bien belle image du bonheur”.

Par Alexia Felix