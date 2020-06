La petite goutte de trop. Depuis quelques jours la colère fait rage aux Etats-Unis. Lundi 25 mai dernier, Georges Floyd, d’origine Afro-américaine, est décédé suite à une arrestation policière très violente, et filmée, entraînant une mobilisation nationale et une colère immense aux quatre coins du pays.

Si en France la situation est quelque peu différente, ce drame a tout de même traversé les frontières et entraîné une solidarité à l’international. Les artistes tels que Madonna, Omar Sy, Taylor Swift et bien d’autres, ainsi que les citoyens du monde entier défendent aujourd’hui la cause de Georges Floyd et des Afro-Américains en général. C’est dans ce contexte très sensible qu’Amir a choisi de poster une nouvelle photo sur Twitter. Un post qui n’a pas tardé à faire voir rouge les internautes mobilisés pour la cause Georges Floyd.

Ce 1er juin, le chanteur a partagé un cliché où on peut le voir debout, tenant une pancarte en carton avec écrit « Il suffit de vivre, c’est bon ». Une position identique à celles des manifestants à travers le monde, qui n’a pas manqué de faire, en seulement quelques minutes, un véritable scandale. Depuis plus d’une semaine maintenant, différentes nationalités parcourent les rues avec des pancartes telles que « Je ne peux plus respirer », « Justice pour Georges Floyd » ou encore « Black Lives Matters », celle d’Amir a donc directement été interprétée comme une injure face à cette mobilisation.

De nombreux internautes ont d’ailleurs directement tenu à prendre parti contre l’artiste, avec des phrases très directes, « Et le trophée de l’idiot du village est décerné à Amir pour son manque de culture et qui semble ne pas comprendre la situation actuelle ». Un déferlement de critiques, et une polémique grandissante, poussant Amir a posté une nouvelle version de sa photo, avec cette fois-ci sur la pancarte « RIP Georges Floyd », tout en expliquant son geste maladroit, « Mon dernier tweet n’avait absolument rien a voir avec l’actualité. Comment croire autre chose !? Chaque vie compte ». Un nouveau post qui n’a encore une fois pas fait l’unanimité… « Faut vraiment être con pour poster une image comme ça avec une pancarte alors que dans le monde les gens dénoncent les violences policières. Puis venir dire que ça n’a rien avoir avec l’actualité ».

#BlackLivesMatter (mon dernier tweet n’avait absolument rien a voir avec l’actualité) Comment croire autre chose !?CHAQUE VIE COMPTE pic.twitter.com/slc56Hi6Jr — ᴀᴍɪʀ (@Amir_Off) June 1, 2020

