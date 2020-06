Elle a surgi, au mois d’avril, en pleine période de confinement et crise de Covid-19, pour apporter, tel Prométhée, de la lumière et illuminer les foyers gagnés par la crainte de la pandémie.

La reprise, dans un clip, de l’une des chansons fétiches de Pape Djiby Ba et le groupe Star band de Dakar, « Chérie Coco », a permis de gagner le cœur du public. Les envolées mélodieuses d’Amira à travers un style R&B ont davantage sublimé ce morceau recouvert de nostalgie et ayant traversé les générations. Née au Sénégal et d’origine sénégalo-libanaise, Amira Abed a su connecter les générations à travers « Chérie Coco ».

Sa passion pour la musique commence dès ses quatre ans. « Je chantonne depuis que j’étais toute petite. Je m’amusais à reprendre les chansons », confiait celle qui a intégré, à l’âge de 15 ans, la chorale du lycée d’excellence Thierno Seydou Tall, dans une interview accordée à l’Agence de presse sénégalaise (Aps). Amira Abed surprend pour la première fois en 2018 quand elle interprète la chanson « Jaloux » de l’auteur-compositeur-interprète français Dadju.