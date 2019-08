Amy Sy, épouse d’Amar Mafatim Mbaye, tué à Thiès, se confie sur les derniers instants passés avec son mari. « Mon mari était un époux exemplaire. Il me portait dans son cœur et m’aimait. Il avait beaucoup de pitié et de compassion à mon égard. Je ne sais plus quand on s’est rencontré pour la première fois mais, dès qu’on s’est vu on est tombé amoureux. On s’est marié en 2007. Tout ce qu’il gagnait, il le donnait à sa famille. Il avait une affection débordante pour ses enfants et sa famille », a confié la veuve au journal L’Observateur.

Avant de revenir sur les circonstances de son décès : « Le jour de son décès, il a préparé son café Touba comme tous les matins. On était ensemble à la maison. On s’est quitté dans la joie et dans une atmosphère conviviale comme tous les jours. Car, à chaque fois qu’il quitte la maison, il m’indique sa destination. C’est ainsi qu’il a pris sa moto Jakarta et est parti. Il m’a d’ailleurs dit qu’il ne devait pas se rendre à son travail ce jour-là. Mais, on l’a rappelé pour qu’il retourne à la boulangerie. Ce sont ces derniers mots que nous avons échangés. C’est un employé de la boulangerie qui nous a informés qu’il a fait un accident. Quand je quittais la maison, je croyais que c’était un accident et qu’il en était sorti indemne. Mais, c’était le pire cauchemar de mon existence. C’était un tragique accident qui lui a coûté la vie ».

EMEDIA